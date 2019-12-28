В ДНР назвали число жертв боевых действий в 2019 году
«В результате боевых действий погибли девять и получили ранения 69 мирных жителей, из них в результате срабатывания взрывоопасных предметов погибли пять и получили ранения восемь мирных жителей», — цитирует РИА Новости представителя ДНР в СЦКК.
Ранее в ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками посёлка Набережное из 122-мм гаубиц.
Также сообщалось о двух погибших при снайперском обстреле со стороны ВСУ.
В ноябре в ООН рассказали, что в результате вооружённого конфликта, который начался на востоке Украины в 2014 году, были убиты более 3330 мирных граждан в Донбассе, ранены до 9000 человек.