В ДНР назвали число жертв боевых действий в 2019 году

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что с начала 2019 года в самопровозглашённой Донецкой народной республике из-за боевых действий погибли девять мирных жителей, ещё 69 пострадали.

«В результате боевых действий погибли девять и получили ранения 69 мирных жителей, из них в результате срабатывания взрывоопасных предметов погибли пять и получили ранения восемь мирных жителей», — цитирует РИА Новости представителя ДНР в СЦКК.

Ранее в ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками посёлка Набережное из 122-мм гаубиц.

Также сообщалось о двух погибших при снайперском обстреле со стороны ВСУ.

В ноябре в ООН рассказали, что в результате вооружённого конфликта, который начался на востоке Украины в 2014 году, были убиты более 3330 мирных граждан в Донбассе, ранены до 9000 человек.