В ООН назвали число жертв конфликта в Донбассе

В ООН сообщили новые данные по числу жертв среди мирного населения в Донбассе в результате вооружённого конфликта, который начался на востоке Украины в 2014 году.

«Убиты более 3330 мирных граждан. Ранены до 9000», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, 3,5 млн требуется помощь.

В сентябре глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что с начала конфликта в Донбассе погибли более 3300 мирных жителей.

Также сообщалось о значительном сокращении числа жертв среди мирного населения в Донбассе после вступления в силу 21 июля режима прекращения огня.