В ООН назвали число жертв конфликта в Донбассе
- РИА Новости
«Убиты более 3330 мирных граждан. Ранены до 9000», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, 3,5 млн требуется помощь.
В сентябре глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что с начала конфликта в Донбассе погибли более 3300 мирных жителей.
Также сообщалось о значительном сокращении числа жертв среди мирного населения в Донбассе после вступления в силу 21 июля режима прекращения огня.