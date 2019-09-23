На Украине повредили памятники участвовавшим в конфликте в Донбассе

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На городском кладбище Мены в Черниговской области Украины неизвестные повредили памятники участникам вооружённого конфликта в Донбассе.
На Украине повредили памятники участвовавшим в конфликте в Донбассе
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства по делам ветеранов.

«В канун Дня города на центральном кладбище Мены Черниговской области неизвестные повредили памятники воинам, погибшим в АТО. Белой краской закрасили лицо на фото погибших», — указывается в заявлении.

Городской голова Геннадий Примаков призвал местных жителей помочь найти злоумышленников. За предоставление информации о вандалах он пообещал денежное вознаграждение. 

Ранее в Житомирской области Украины неизвестные разбили четыре памятника участникам вооружённого конфликта в Донбассе. Позднее вандалы в этом же регионе облили красной краской мемориал, посвящённый участвовавшим в боях в Донбассе.

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