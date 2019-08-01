На Украине разбили памятники участвовавшим в конфликте в Донбассе

В Житомирской области Украины неизвестные разбили четыре памятника участникам вооружённого конфликта в Донбассе. Монументы стояли на кладбище в городе Новоград-Волынский.

Об этом сообщает NEWSONE со ссылкой на отдел информации и связей с общественностью Новоград-Волынского городского совета.

Отмечается, что инцидент произошёл в ночь с 31 июля на 1 августа.

Уточняется, что неизвестные повредили ещё два памятника, которые не связаны с конфликтом в Донбассе. Также вандалы перевернули могилы и повалили гранитные плиты.

На месте инцидента работают правоохранительные органы.

В марте 2018 года в Харькове неизвестные нарисовали красной краской свастику на памятнике воинам «Украинской повстанческой армии»*.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).