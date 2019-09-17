В ООН заявили о деэскалации конфликта на востоке Украины
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- РИА Новости
«После возобновления 21 июля режима прекращения огня число жертв среди гражданского населения значительно уменьшилось. С 21 июля мы зафиксировали семь гражданских лиц, которые получили ранения в ходе боевых действий», — приводит РИА Новости слова главы миссии Матильды Богнер.
17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.
В июле заместитель Генсека ООН Розмари Дикарло заявила, что новые власти Украины имеют возможности для урегулирования конфликта на востоке страны, но для этого нужна политическая воля всех сторон.