В ООН заявили о деэскалации конфликта на востоке Украины

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине сообщила о значительном сокращении числа жертв среди мирного населения в Донбассе после вступления в силу 21 июля режима прекращения огня.

«После возобновления 21 июля режима прекращения огня число жертв среди гражданского населения значительно уменьшилось. С 21 июля мы зафиксировали семь гражданских лиц, которые получили ранения в ходе боевых действий», — приводит РИА Новости слова главы миссии Матильды Богнер.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.

В июле заместитель Генсека ООН Розмари Дикарло заявила, что новые власти Украины имеют возможности для урегулирования конфликта на востоке страны, но для этого нужна политическая воля всех сторон.