В ООН заявили о шансе Киева урегулировать конфликт в Донбассе

Новые власти Украины имеют возможности для урегулирования конфликта на востоке страны, но для этого нужна политическая воля всех сторон. Об этом заявила замгенсека ООН Розмари ДиКарло.

«Украина сегодня имеет возможности провести реформы, активизировать дипломатические усилия и урегулировать в конечном счёте пятилетний конфликт на востоке», — заявила ДиКарло.

По её словам, в ООН надеются, что после выборов в Верховную раду и формирования нового правительства нынешние заявления Киева, «вызывающие определённый оптимизм», будут сопровождаться конкретными делами по выполнению минских договорённостей, передаёт ТАСС.

Также ДиКарло выразила надежду на обеспечение властями Украины языковых прав нацменьшинств.

Ранее украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.