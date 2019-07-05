Эксперт оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Украины

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Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.
Эксперт оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Украины
  • РИА Новости

«На темп дальнейших шагов и действий команды президента по разблокированию минского процесса будут влиять результаты парламентских выборов», — заявил он.

Как отметил эксперт, представители команды украинского лидера Владимира Зеленского постоянно говорят о последовательном подходе к вопросу Минских соглашений, и масштабных шагов или резких разворотов ждать не стоит.

Карасёв прогнозирует, что по итогам внеочередных выборов в Верховную раду, назначенных на 21 июля, партия президента может получить большинство, хотя, вероятно, будет вынуждена сформировать коалицию.

Ранее политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о трёх проблемах, от которых зависит существование страны.

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