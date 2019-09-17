В ООН подсчитали число жертв с начала конфликта в Донбассе

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Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что с начала конфликта в Донбассе погибло более 3 300 мирных жителей.
В ООН подсчитали число жертв с начала конфликта в Донбассе
  • © Joint Forces Operation / Vitali Soloniy

«Сегодня количество жертв среди гражданского населения является самым низким за весь период конфликта, который уже забрал более 3300 жизней гражданских лиц. Надеемся, тенденция к снижению сохранится в будущем», — приводит Интерфакс её слова.

Он отметила, что в период с 16 мая по 15 августа 2019 года четыре мужчины и четыре женщины погибли в связи с конфликтом в Донбассе, 60 получили ранения, среди них — девять детей.

Также мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине сообщила о значительном сокращении числа жертв среди мирного населения в Донбассе после вступления в силу 21 июля режима прекращения огня.

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