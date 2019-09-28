Украинские военные заявили об одном погибшем при обстрелах в Донбассе

Украинские силовики заявили, что зафиксировали 24 обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб.

«За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединённых сил получил ранения, не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединённых сил Украины в Facebook.

Ранее представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) сообщил, что ВСУ за сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21 июля.