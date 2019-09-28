В ЛНР сообщили о восьми случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

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Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) сообщил, что ВСУ за сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня.

«Обстрелам подверглись районы населённых пунктов Золотое-5, Красный Яр, Нижнее Лозовое (дважды), Калиново (дважды) и Логвиново (дважды)», — приводит его слова Луганскинформцентр

Уточняется, что огонь вёлся из 82-мм и 120-мм миномётов, гранатомётов СПГ-9 и АГС-17, крупнокалиберного пулемёта и стрелкового оружия.

Ранее в ЛНР заявили о применении тяжёлой артиллерии со стороны ВСУ.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21 июля.

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