В ЛНР сообщили о восьми случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
«Обстрелам подверглись районы населённых пунктов Золотое-5, Красный Яр, Нижнее Лозовое (дважды), Калиново (дважды) и Логвиново (дважды)», — приводит его слова Луганскинформцентр.
Уточняется, что огонь вёлся из 82-мм и 120-мм миномётов, гранатомётов СПГ-9 и АГС-17, крупнокалиберного пулемёта и стрелкового оружия.
Ранее в ЛНР заявили о применении тяжёлой артиллерии со стороны ВСУ.
17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21 июля.