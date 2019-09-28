В ЛНР сообщили о восьми случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) сообщил, что ВСУ за сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня.

«Обстрелам подверглись районы населённых пунктов Золотое-5, Красный Яр, Нижнее Лозовое (дважды), Калиново (дважды) и Логвиново (дважды)», — приводит его слова Луганскинформцентр. Уточняется, что огонь вёлся из 82-мм и 120-мм миномётов, гранатомётов СПГ-9 и АГС-17, крупнокалиберного пулемёта и стрелкового оружия. Ранее в ЛНР заявили о применении тяжёлой артиллерии со стороны ВСУ. 17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21 июля.