В ЛНР заявили о применении тяжёлой артиллерии со стороны ВСУ
- Reuters
«Сегодня в 06:05 боевики 59-й бригады ВСУ по приказу своего командира Кащишина с целью провоцирования военнослужащих Народной милиции ЛНР на открытие ответного огня подвергли обстрелу из 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» район населённого пункта Нижнее Лозовое, выпустив десять снарядов», — говорится в сообщении Луганскинформцентра.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Ранее в ЛНР обвинили ВСУ в обстреле территории республики из гранатомётов.