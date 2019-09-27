В ЛНР заявили о применении тяжёлой артиллерии со стороны ВСУ

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Пресс-служба Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) сообщила, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли из тяжёлой артиллерии село Нижнее Лозовое.
В ЛНР заявили о применении тяжёлой артиллерии со стороны ВСУ
  • Reuters

«Сегодня в 06:05 боевики 59-й бригады ВСУ по приказу своего командира Кащишина с целью провоцирования военнослужащих Народной милиции ЛНР на открытие ответного огня подвергли обстрелу из 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» район населённого пункта Нижнее Лозовое, выпустив десять снарядов», — говорится в сообщении Луганскинформцентра.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее в ЛНР обвинили ВСУ в обстреле территории республики из гранатомётов.

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