В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле территории республики из гранатомётов

Короткая ссылка
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военные обстреляли территорию ЛНР из гранатомётов.
В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле территории республики из гранатомётов
  • © РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«В 14:20 вооружённые формирования Украины возобновили огневую активность, выпустив восемь гранат из гранатомётов по населённому пункту Калиново», — указали в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

В ведомстве уточнили, что ополченцы продолжают придерживаться режима тишины и соблюдают минские договорённости.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21 июля. 

Украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить