В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле территории республики из гранатомётов

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военные обстреляли территорию ЛНР из гранатомётов.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«В 14:20 вооружённые формирования Украины возобновили огневую активность, выпустив восемь гранат из гранатомётов по населённому пункту Калиново», — указали в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

В ведомстве уточнили, что ополченцы продолжают придерживаться режима тишины и соблюдают минские договорённости.

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