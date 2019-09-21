В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток дважды обстреляли территорию ЛНР.

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

«Обстрелам подверглись районы населённых пунктов Красный Яр и Калиново», — говорится в тексте.

Отмечается, что огонь вёлся из 82-мм миномёта и крупнокалиберного пулемёта.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21 июля.

Украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.