В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
«Обстрелам подверглись районы населённых пунктов Красный Яр и Калиново», — говорится в тексте.
Отмечается, что огонь вёлся из 82-мм миномёта и крупнокалиберного пулемёта.
17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21 июля.
Украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.