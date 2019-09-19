В ЛНР заявили о причастности к теракту в Луганске украинских спецслужб

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Украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске, заявили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашённой Луганской народной республики.
В ЛНР заявили о причастности к теракту в Луганске украинских спецслужб
  • РИА Новости

«Характер применённого взрывного устройства, составляющих, а также способ его изготовления и закладки прямо указывает на причастность к данному диверсионно-террористическому акту украинских спецслужб», — приводится сообщение ведомства на сайте Луганского информационного центра.

Отмечается, что по факту подрыва путепровода возбуждено уголовное дело.

В сообщении говорится, что, по предварительным данным, под опоры моста было заложено четыре взрывных устройства, одно из которых не сработало. Мощность каждого устройства составила по 15 кг в тротиловом эквиваленте.

Ранее власти самопровозглашённой Луганской народной республики поручили усилить охрану стратегически важных объектов после теракта на путепроводе в Луганске.

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