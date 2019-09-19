В ЛНР усилили охрану стратегических объектов после теракта в Луганске

Власти самопровозглашённой Луганской народной республики поручили усилить охрану стратегически важных объектов после теракта на путепроводе в Луганске.

Председатель правительства самопровозглашённой Луганской народной республики Сергей Козлов на собрании оперативного штаба дал поручение усилить охрану стратегически важных объектов.



«Усилить мероприятия по охране стратегически важных для экономики республики объектов», — цитирует РИА Новости председателя правительства ЛНР Сергея Козлова.

По его словам, меры коснутся электростанций, путепроводов и других важных объектов, которые дают в бюджет финансирование.

Ранее в ЛНР заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.