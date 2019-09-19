В ЛНР усилили охрану стратегических объектов после теракта в Луганске
- РИА Новости
Председатель правительства самопровозглашённой Луганской народной республики Сергей Козлов на собрании оперативного штаба дал поручение усилить охрану стратегически важных объектов.
«Усилить мероприятия по охране стратегически важных для экономики республики объектов», — цитирует РИА Новости председателя правительства ЛНР Сергея Козлова.
По его словам, меры коснутся электростанций, путепроводов и других важных объектов, которые дают в бюджет финансирование.
Ранее в ЛНР заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.