В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
  • РИА Новости

«Террористический акт был проведён на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции», — цитирует Луганский информационный центр министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета.

По его словам, были подорваны три опоры моста, в результате чего разрушены бетонные конструкции. При этом арматура выдержала взрыв.

Корнет указал, что в МВД связывают происшествие с заходом российской гумпомощи в Луганск.

«Белые КамАЗы, которые зашли, должны были следовать в районе этого маршрута на склады разгрузки», — подчеркнул он, отметив, что после теракта грузопоток был перенаправлен.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о предотвращении взрыва на железной дороге.

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