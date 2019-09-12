В ДНР заявили о предотвращении взрыва на железной дороге

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что самодельное взрывное устройство было обнаружено под железнодорожным полотном на территории ДНР.
В ДНР заявили о предотвращении взрыва на железной дороге
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство госбезопасности ДНР.

«В ходе проведённых оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение диверсионных действий спецслужб Украины, МГБ ДНР обнаружено самодельное взрывное устройство, установленное под железнодорожным полотном на участке станции Мушкетово», — указывается в заявлении.

По данным ведомства, подрыв взрывного устройства планировался во время прохождения железнодорожного состава. Предполагается, что взрыв привёл бы к разрушению полотна и сходу состава с путей.

Уточняется, что взрывное устройство было обезврежено.

Ранее в ДНР заявили, что украинские военные ежедневно «выжигают» в городе несколько домов.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа. 

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

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