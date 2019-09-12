В ДНР заявили о предотвращении взрыва на железной дороге

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что самодельное взрывное устройство было обнаружено под железнодорожным полотном на территории ДНР.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство госбезопасности ДНР.

«В ходе проведённых оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение диверсионных действий спецслужб Украины, МГБ ДНР обнаружено самодельное взрывное устройство, установленное под железнодорожным полотном на участке станции Мушкетово», — указывается в заявлении.

По данным ведомства, подрыв взрывного устройства планировался во время прохождения железнодорожного состава. Предполагается, что взрыв привёл бы к разрушению полотна и сходу состава с путей.

Уточняется, что взрывное устройство было обезврежено.

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