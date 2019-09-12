В ДНР заявили о предотвращении взрыва на железной дороге
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство госбезопасности ДНР.
«В ходе проведённых оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение диверсионных действий спецслужб Украины, МГБ ДНР обнаружено самодельное взрывное устройство, установленное под железнодорожным полотном на участке станции Мушкетово», — указывается в заявлении.
По данным ведомства, подрыв взрывного устройства планировался во время прохождения железнодорожного состава. Предполагается, что взрыв привёл бы к разрушению полотна и сходу состава с путей.
Уточняется, что взрывное устройство было обезврежено.
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