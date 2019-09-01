В ДНР обвинили ВСУ в «выжигании домов» в Горловке

Глава администрации подконтрольной самопровозглашённой Донецкой народной республике Горловки Иван Приходько заявил, что украинские военные ежедневно «выжигают» в городе несколько домов.

«Каждый день украинская армия выжигает по два-три дома... Как можно оценить степень опасности для граждан, когда летают мины над городом? Конечно, повышенная опасность», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, ВСУ не выполняют условия нового перемирия в Донбассе.

«Три дома каждый день горят. По сводкам Народной милиции, гибнут бойцы. Попадают в плен, потом они погибают», — добавил Приходько.

Ранее в ДНР заявили о повреждении частных домов в результате обстрелов ВСУ.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.

Украинский политолог Вадим Карасёв, директор Института глобальных стратегий, в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.