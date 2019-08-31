В ДНР заявили о повреждении частных домов в результате обстрелов ВСУ

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков.

«Вследствие очередного обстрела со стороны вооружённых формирований Украины в 15:15 с применением миномётов калибром 82 мм зафиксировано прямое попадание в дом по улице Ахматовой, 37 в Коминтерново. В результате дом полностью сгорел», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение.

Также в ДНР сообщили, что «украинские силовики в 15:20 обстреляли посёлок Зайцево на севере Горловки». Отмечается, что в результате «обстрелов зафиксировано повреждение кровли дома по улице Полетаева, 140».

Кроме этого «в результате прямого попадания полностью сгорел дом по улице Черняховского, 14 в Коминтерново».

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.

Украинский политолог Вадим Карасёв, директор Института глобальных стратегий, в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.