В ЛНР заявили об обстреле ВСУ сёл Калиновка и Нижнее Лозовое
- РИА Новости
«Сегодня в 13:55 боевики 30-й Отдельной механизированной бригады ВФУ с позиций в районе населённого пункта Луганское... в очередной раз подвергли обстрелу из 82-мм миномётов район населённого пункта Калиновка», — цитирует Луганский информационный центр Осадчего.
Он также сообщил, что в 14:40 украинские силовики «открыли огонь из станкового противотанкового гранатомёта по населённому пункту Нижнее Лозовое».
Ранее в ЛНР сообщали, что два жилых дома, сельский клуб и хозпостройки получили повреждения в результате обстрела посёлка Голубовское.
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