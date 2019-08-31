В ЛНР заявили об обстреле ВСУ сёл Калиновка и Нижнее Лозовое

Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что украинские силовики обстреляли сёла Калиновка и Нижнее Лозовое.

«Сегодня в 13:55 боевики 30-й Отдельной механизированной бригады ВФУ с позиций в районе населённого пункта Луганское... в очередной раз подвергли обстрелу из 82-мм миномётов район населённого пункта Калиновка», — цитирует Луганский информационный центр Осадчего.

Он также сообщил, что в 14:40 украинские силовики «открыли огонь из станкового противотанкового гранатомёта по населённому пункту Нижнее Лозовое».

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