В ЛНР заявили о повреждении клуба и двух жилых домов при обстреле ВСУ
«Зафиксировано повреждение четырёх объектов гражданской инфраструктуры», — приводит Луганский информационный центр сообщение.
Ранее начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что украинские силовики обстреляли район села Нижнее Лозовое.
17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.
Украинский политолог Вадим Карасёв, директор Института глобальных стратегий, в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.