В ЛНР заявили о повреждении клуба и двух жилых домов при обстреле ВСУ

В представительстве самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что два жилых дома, сельский клуб и хозпостройки получили повреждения в результате обстрела посёлка Голубовское.

«Зафиксировано повреждение четырёх объектов гражданской инфраструктуры», — приводит Луганский информационный центр сообщение. Ранее начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что украинские силовики обстреляли район села Нижнее Лозовое. 17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа. Украинский политолог Вадим Карасёв, директор Института глобальных стратегий, в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.