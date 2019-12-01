В ДНР заявили о двух погибших при снайперском обстреле со стороны ВСУ

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили о гибели двух человек в результате снайперского огня со стороны военнослужащих Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР.

«Вчера в результате работы вражеских снайперов был ранен военнослужащий ДНР, при попытке его эвакуировать получили ранения, несовместимые с жизнью, ещё двое наших военнослужащих», — сказали в оборонном ведомстве.

Также в Донецке заявили, что украинские военные якобы направили снайперские группы в Донбасс для дестабилизации ситуации перед саммитом в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря в Париже.

Указывается, что в результате «контрснайперского огня» киевские силовики «понесли потери: трое убитых и двое раненых».

Ранее в ДНР заявили, что офицер ВСУ якобы убил своего подчинённого.