В ДНР заявили о непричастности к гибели четырёх украинских военных

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Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о непричастности ДНР к обстрелу, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих.
В ДНР заявили о непричастности к гибели четырёх украинских военных
  • © Ministry of Defense of Ukraine

«Представительством ДНР в СЦКК проведено разбирательство по факту гибели военнослужащих вооружённых формирований Украины, результаты которого свидетельствуют о невозможности совершения обстрела с позиций ДНР ввиду несоответствия удалённости наших позиций от места происшествия тактико-техническим характеристикам указанного украинской стороной вооружения», — приводит РИА Новости заявление представительства.

В ведомстве отметили, что украинские военные погибли в результате неосторожного обращения с боеприпасами.

Накануне Минобороны Украины сообщило, что 6 августа вследствие двух обстрелов украинских позиций в Донбассе погибли четверо военнослужащих ВСУ.

Начальник Генштаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак заявил, что военные погибли в результате выстрела из гранатомёта, «к которому была прикручена мина 82-мм миномёта, попавшая прямо в окоп, где военнослужащие ВСУ проводили инженерное оборудование своих позиций».

7 августа президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание с силовиками из-за гибели четырёх украинских военнослужащих в результате обстрела в Донбассе.

Позднее Зеленский сообщил, что провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Донбассе.

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