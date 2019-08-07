В Генштабе Украины рассказали подробности гибели военных в Донбассе

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Начальник Генштаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак рассказал об обстоятельствах гибели четверых украинских военнослужащих в Донбассе.
В Генштабе Украины рассказали подробности гибели военных в Донбассе
  • © Ministry of Defense of Ukraine

«Это был выстрел из гранатомёта, к которому была прикручена мина 82-мм миномёта, которая попала прямо в окоп, где военнослужащие ВСУ проводили инженерное оборудование своих позиций», — приводит его слова телеканал «112 Украина».

Хомчак отметил, что в Донбассе «с начала объявленного перемирия, с 21 июля, в ВСУ... погибли шесть военнослужащих ВСУ, а также ранены девять военнослужащих».

По его словам, с момента перемирия число обстрелов намного уменьшилось, они несут неприцельный характер.

Накануне Минобороны Украины сообщило, что 6 августа вследствие двух обстрелов украинских позиций в Донбассе погибли четверо военнослужащих ВСУ.

7 августа президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание с силовиками из-за гибели четырёх украинских военнослужащих в результате обстрела в Донбассе.

Позднее Зеленский сообщил, что провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Донбассе.

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