В ДНР сообщили об обстрелах со стороны ВСУ на севере Горловки
- РИА Новости
«По уточнённым данным, в результате обстрела в Зайцеве повреждены пять домостроений по следующим адресам: улица Карбышева, 101, 103, 104, 107, 109», — приводит сообщение центра Донецкое агентство новостей.
Пострадавших среди мирных граждан не зафиксировано.
18 февраля в представительстве самопровозглашённой Луганской народной республики в СЦКК сообщили, что объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и посёлке Донецкий получили множественные повреждения в результате обстрела населённых пунктов украинскими силовиками.
Также об обстреле, как сообщили СМИ, заявили украинские военные.