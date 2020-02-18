В ДНР сообщили об обстрелах со стороны ВСУ на севере Горловки

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили об обстрелах со стороны ВСУ. Как отметили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в посёлке Зайцево на севере Горловки повреждены пять домов.

«По уточнённым данным, в результате обстрела в Зайцеве повреждены пять домостроений по следующим адресам: улица Карбышева, 101, 103, 104, 107, 109», — приводит сообщение центра Донецкое агентство новостей.

Пострадавших среди мирных граждан не зафиксировано.

18 февраля в представительстве самопровозглашённой Луганской народной республики в СЦКК сообщили, что объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и посёлке Донецкий получили множественные повреждения в результате обстрела населённых пунктов украинскими силовиками.

Также об обстреле, как сообщили СМИ, заявили украинские военные.