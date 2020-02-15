Зеленский отказывается вести переговоры с властями ЛНР и ДНР
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Об этом он сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Мы готовы к переговорам с местным населением, но не с непризнанными, с точки зрения международного права, властями», — сказал Зеленский.
Трансляцию его выступления вёл телеканал «112 Украина».
Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что новое руководство Украины, пришедшее к власти в 2019 году, пока не спешит с реализацией замыслов по прекращению войны на юго-востоке страны.