Зеленский отказывается вести переговоры с властями ЛНР и ДНР

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается вести переговоры с властями самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.
Зеленский отказывается вести переговоры с властями ЛНР и ДНР
  • ©president.gov.ua

Об этом он сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы готовы к переговорам с местным населением, но не с непризнанными, с точки зрения международного права, властями», — сказал Зеленский.

Трансляцию его выступления вёл телеканал «112 Украина».

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что новое руководство Украины, пришедшее к власти в 2019 году, пока не спешит с реализацией замыслов по прекращению войны на юго-востоке страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить