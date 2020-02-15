Зеленский отказывается вести переговоры с властями ЛНР и ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается вести переговоры с властями самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

Об этом он сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы готовы к переговорам с местным населением, но не с непризнанными, с точки зрения международного права, властями», — сказал Зеленский.

Трансляцию его выступления вёл телеканал «112 Украина».

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что новое руководство Украины, пришедшее к власти в 2019 году, пока не спешит с реализацией замыслов по прекращению войны на юго-востоке страны.