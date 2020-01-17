В МИД России оценили усилия Киева по разрешению конфликта в Донбассе

Короткая ссылка
Новое руководство Украины, пришедшее к власти в 2019 году, пока не спешит с реализацией замыслов по прекращению войны на юго-востоке страны, заявили в Министерстве иностранных дел России.
В МИД России оценили усилия Киева по разрешению конфликта в Донбассе
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

«Смена власти на Украине летом 2019 года, к сожалению, не привела к прогрессу в разрешении конфликта в Донбассе. Новое руководство страны, провозгласив прекращение войны на юго-востоке одним из своих приоритетов, пока не спешит с реализацией этой задачи. Обстановка остаётся сложной и напряжённой», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД подчеркнули, что объявленное в июле перемирие пока не привело к полному прекращению огня, хотя и предполагало бессрочный характер.

«Вместе с тем президент Владимир Зеленский, в отличие от своего предшественника, сумел добиться выполнения решений нормандских саммитов 2015—2016 годов по разведению сил на трёх участках линии соприкосновения и письменной фиксации формулы Штайнмайера», — отметили в министерстве.

Там добавили, что «ключи от всех дверей, ведущих к урегулированию», находятся в Киеве.

15 января замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что Москва видит движение в правильном направлении со стороны Киева для реализации Минских соглашений, однако предпринятых шагов пока недостаточно для полного выполнения договорённостей.

16 января представители Киева и самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик подтвердили свою приверженность режиму прекращения огня в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить