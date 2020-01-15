В МИД России назвали недостаточными меры Киева по Минским соглашениям

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Москва видит движение в правильном направлении со стороны Киева для реализации Минских соглашений, однако предпринятых шагов пока недостаточно для полного выполнения договорённостей, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
В МИД России назвали недостаточными меры Киева по Минским соглашениям
  • РИА Новости

«Киев не выполняет Минские соглашения, это понятно всем. Есть движение в правильном направлении, но, тем не менее, этого абсолютно недостаточно», — приводит его слова во время выступления на Гайдаровском форуме ТАСС.

Грушко напомнил, что позиция ЕС заключается в полном выполнении Минских соглашений.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с сайтом argumenti.ru отметил, что проблема реализации Минских соглашений перешла из внешнеполитической сферы в украинскую внутриполитическую плоскость.

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