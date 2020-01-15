В МИД России назвали недостаточными меры Киева по Минским соглашениям
- РИА Новости
«Киев не выполняет Минские соглашения, это понятно всем. Есть движение в правильном направлении, но, тем не менее, этого абсолютно недостаточно», — приводит его слова во время выступления на Гайдаровском форуме ТАСС.
Грушко напомнил, что позиция ЕС заключается в полном выполнении Минских соглашений.
Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с сайтом argumenti.ru отметил, что проблема реализации Минских соглашений перешла из внешнеполитической сферы в украинскую внутриполитическую плоскость.