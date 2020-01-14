Косачёв оценил ситуацию с Минскими соглашениями
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- РИА Новости
«После парижского саммита стало ясно: проблема реализации этих соглашений перешла из внешнеполитической области в украинскую внутриполитическую плоскость. Никакие внешние силы и форматы на это не повлияют, если Киев не сдвинется в реализации того, под чем подписался», — пояснил сенатор.
Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что лидеры «нормандской четвёрки» при желании могут изменить Минские соглашения.