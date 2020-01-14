Косачёв оценил ситуацию с Минскими соглашениями

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с сайтом argumenti.ru прокомментировал ситуацию с Минскими соглашениями.

«После парижского саммита стало ясно: проблема реализации этих соглашений перешла из внешнеполитической области в украинскую внутриполитическую плоскость. Никакие внешние силы и форматы на это не повлияют, если Киев не сдвинется в реализации того, под чем подписался», — пояснил сенатор.

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что лидеры «нормандской четвёрки» при желании могут изменить Минские соглашения.