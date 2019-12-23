Глава МИД Украины оценил возможность изменения Минских соглашений

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Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что лидеры «нормандской четвёрки» при желании могут изменить Минские соглашения.
Глава МИД Украины оценил возможность изменения Минских соглашений
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«В принципе, ничего плохого нет в том, что через много лет мы увидели то, чего изначально не удалось предсказать. Но это не смертельно… Если четыре лидера опять бы собрались и сказали: «Это реально не работает»... Они могут поменять «Минск» когда угодно», — сказал Пристайко в интервью «Укринформу».

Он отметил, что такие меры позволили бы разблокировать некоторые принципиальные моменты, и обозначил среди проблемных вопросов «мутный», «амбивалентный и неясный» пункт о границе.

«Там написано, что передача Украине контроля над границей происходит в первый день после проведения выборов, а окончательно передаётся после окончательного политического урегулирования», — рассказал министр.

Ранее Пристайко заявил, что часть списков для обмена удерживаемыми лицами в Донбассе уже согласована, однако их необходимо доработать для того, чтобы забрать всех пленных.

20 декабря украинский министр обсудил с главой МИД Германии Хайко Маасом в Берлине дальнейшие шаги по реализации решений, принятых на нормандском саммите в Париже.

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