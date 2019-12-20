Пристайко и Маас обсудили шаги по реализации итогов саммита в Париже

Главы МИД Украины и Германии Вадим Пристайко и Хайко Маас на встрече в Берлине обсудили дальнейшие шаги по реализации решений, принятых на нормандском саммите в Париже.

«С министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом согласились, что, несмотря на некоторые задержки, нам удастся достичь ощутимого прогресса в переговорах в нормандском формате», — написал Пристайко в своём Twitter.

По его словам, в ходе переговоров стороны определили следующие шаги в этом направлении.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал условие для проведения следующих переговоров в нормандском формате в апреле.

В МИД Украины, в свою очередь, заявляли о необходимости законодательного решения четырёх вопросов для достижения прогресса на следующих переговорах «нормандской четвёрки».