Пристайко и Маас обсудили шаги по реализации итогов саммита в Париже
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- globallookpress.com
«С министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом согласились, что, несмотря на некоторые задержки, нам удастся достичь ощутимого прогресса в переговорах в нормандском формате», — написал Пристайко в своём Twitter.
По его словам, в ходе переговоров стороны определили следующие шаги в этом направлении.
Ранее российский президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал условие для проведения следующих переговоров в нормандском формате в апреле.
В МИД Украины, в свою очередь, заявляли о необходимости законодательного решения четырёх вопросов для достижения прогресса на следующих переговорах «нормандской четвёрки».