Путин оценил целесообразность проведения нового нормандского саммита

Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста в ходе большой пресс-конференции, оценил возможность проведения следующего саммита в нормандском формате, который запланирован на апрель.

«Что касается будущей встречи, допустим, в апреле, то она станет актуальной, если будут происходить какие-то позитивные изменения. Они есть или нет? Есть, надо это тоже сказать объективно», — сказал глава государства.

Он напомнил, что на Украине был продлён закон об особом статусе Донбасса.

«Основа для урегулирования не исчезла, она не потеряна. Во-вторых, всё-таки проведён отвод войск... Правда, почему-то наши партнёры на Украине не хотят разведения по всей линии соприкосновения. На мой взгляд, это ошибка… Сократилось количество обстрелов, тоже позитивная вещь, хотя они до сих пор сохраняются. То есть есть и позитив, есть и вещи, которые настораживают. Это всё предмет для обсуждения, и в целом в этом смысле продолжение работы в нормандском формате целесообразно», — добавил он.

Таким образом президент ответил на вопрос о том, видит ли он смысл встречаться вновь в нормандском формате.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что для достижения прогресса на следующих переговорах в нормандском формате в апреле Киев должен законодательно решить четыре вопроса.