Пристайко рассказал о «домашнем задании» к нормандскому саммиту

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Интер» заявил, что для достижения прогресса на следующих переговорах в нормандском формате в апреле Киев должен законодательно решить четыре вопроса.

«Для того чтобы мы не просто встретились, а пропустили некоторые ненужные для нас моменты и вышли на следующие реальные решения, нам необходимо сделать определённую домашнюю работу, которую мы и так собирались сделать: согласовать легальные рамки всех наших договорённостей», — заявил Пристайко.

Он уточнил, что речь идёт о четырёх законах, о которых упоминал украинский лидер Владимир Зеленский.

«Это и вопрос амнистии, и вопрос проведения выборов, и вопрос особого статуса — эти все вопросы должны быть решены», — подчеркнул глава МИД Украины.

Пристайко также напомнил, что, согласно Минским соглашениям, Украина обязуется провести конституционную реформу по децентрализации власти.

«Украинская сторона сейчас предана договорённостям, которые были. И это то, о чём сказал Зеленский: что мы всё равно идём на изменения в Конституцию, которые предусматривают децентрализацию по всей Украине», — сказал украинский министр.

При этом он отметил, что чем больше будет сделано к следующему нормандскому саммиту, тем сильнее будет позиция Украины на переговорах.

Ранее Зеленский внёс в Верховную раду законопроект об изменениях в Конституцию относительно децентрализации власти.

9 декабря по итогам нормандского саммита в Париже было принято коммюнике о выполнении политических положений «Минска», стабилизации ситуации в зоне конфликта в Донбассе и согласовании новой встречи «четвёрки» через четыре месяца.