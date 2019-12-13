Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции
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Об этом сообщается на сайте парламента.
5 декабря помощник украинского лидера Андрей Ермак заявил, что Украина может рассмотреть реализацию формулы Штайнмайера в рамках закона об особом статусе Донбасса.
Ермак уточнил, что отдельным районам Донецкой и Луганской областей могут быть предоставлены дополнительные полномочия в рамках конституционной реформы по децентрализации.