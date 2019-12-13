Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции

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Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции
  • © Zygimantas gedvila via www.imago-images.de
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Об этом сообщается на сайте парламента.

5 декабря помощник украинского лидера Андрей Ермак заявил, что Украина может рассмотреть реализацию формулы Штайнмайера в рамках закона об особом статусе Донбасса.

Ермак уточнил, что отдельным районам Донецкой и Луганской областей могут быть предоставлены дополнительные полномочия в рамках конституционной реформы по децентрализации.

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