Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.

Об этом сообщается на сайте парламента.

5 декабря помощник украинского лидера Андрей Ермак заявил, что Украина может рассмотреть реализацию формулы Штайнмайера в рамках закона об особом статусе Донбасса.

Ермак уточнил, что отдельным районам Донецкой и Луганской областей могут быть предоставлены дополнительные полномочия в рамках конституционной реформы по децентрализации.