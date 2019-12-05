Помощник Зеленского допустил предоставление новых полномочий Донбассу

Украина может рассмотреть реализацию формулы Штайнмайера в рамках закона об особом статусе Донбасса в начале 2020 года по итогам нормандского саммита в Париже, заявил помощник украинского лидера Андрей Ермак.

«По итогам саммита мы готовы внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия этого закона (об особом статусе Донбасса. — RT). А в начале следующего года мы готовы предложить изменения к этому закону», — цитирует его «Европейская правда».

Ермак уточнил, что при успешном завершении саммита в Париже в законодательство могут быть внесены изменения для имплементации «формулы Штайнмайера».

В частности, отдельным районам Донецкой и Луганской областей могут быть предоставлены дополнительные полномочия в рамках конституционной реформы по децентрализации.

«Ни о какой федерализации речь не идёт», — подчеркнул он.

Ранее Украина и самопровозглашённая Донецкая народная республика начали обсуждать поправки к закону об особом статусе Донбасса.

В октябре украинский президент Владимир Зеленский не исключил выхода Киева из Минских соглашений в случае отказа от закона об особом статусе Донбасса с формулой Штайнмайера.