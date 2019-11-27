Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса

Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, подгруппа по политическим вопросам приступила к обсуждению необходимых поправок к закону об особом статусе Донбасса.

«На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса, в частности, переговорщики обсудили вопросы имплементации формулы Штайнмайера в данный закон», — сказала Никонорова.

17 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киеву предстоит согласовывать с самопровозглашёнными ЛНР и ДНР «краеугольный» закон об особом статусе Донбасса.

В октябре украинский лидер Владимир Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса с включением в него формулы Штайнмайера.