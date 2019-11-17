В Кремле назвали краеугольным закон об особом статусе Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Киеву предстоит согласовывать с самопровозглашёнными ЛНР и ДНР «краеугольный» закон об особом статусе Донбасса.

По его словам, проведение саммита в нормандском формате напрямую не связано с принятием закона об особом статусе Донбасса.

При этом Песков отметил, что, «безусловно, все рассчитывают» на то, что в Киеве «понимают, как они дальше будут себя вести и то, что они будут делать с этим законом».

«Потому что закон, конечно, такой краеугольный. Мы не знаем, каким может быть другой закон, а главное, его предстоит согласовать с ДНР и ЛНР», — приводит его слова Интерфакс.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса с включением в него формулы Штайнмайера стране придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта в регионе.