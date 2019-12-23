В МИД Украины заявили о согласовании части списков для обмена пленными
- Reuters
Об этом он сообщил в интервью «Укринформу».
«Согласовали одну группу людей, которая уж точно готова к обмену. Возникает вопрос, обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года», — сказал он.
Ранее на Украине подтвердили проведение видеоконференции с самопровозглашёнными республиками по вопросу обмена удерживаемыми лицами в понедельник, 23 декабря.