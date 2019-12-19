Кучма заявил о намерении продолжать переговоры по обмену пленными

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что переговоры по обмену пленными между Украиной и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками будут продолжены.

Соответствующее заявление Кучмы у себя в Facebook привела его пресс-секретарь Дарка Олифер.

«Накануне была очень длительная встреча. Нам бы хотелось иметь результаты намного лучше, чем у нас есть. Среди всех проблем ситуации в Донбассе вчера на первом месте для нас были вопросы безопасности и проблема освобождения незаконно задержанных лиц. Нам не удалось достичь того, чего хотелось... Переговорный процесс продолжается», — отметил он.

По его мнению, сторонам следует провести 20 декабря конференцию по Skype по этому вопросу, чтобы до Нового года освободить людей или «хотя бы какую-то часть».

Ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева заявила о готовности республики передать Киеву 30 человек в рамках обмена.

13 декабря министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов идти на серьёзные компромиссы по вопросу об обмене удерживаемыми людьми.