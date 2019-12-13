Пристайко заявил о готовности Киева к компромиссам при обмене пленными

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов идти на серьёзные компромиссы по вопросу об обмене удерживаемыми людьми.

«Мы готовы к очень серьёзным компромиссам», — цитирует агентство УНИАН Пристайко.

Глава МИД пояснил, что украинская сторона готова идти на компромиссы для того чтобы забрать как можно большее число своих людей.

Он подтвердил, что новый обмен удерживаемыми лицами планируется провести до конца года.

По его словам, украинская сторона стремилась внести в списки на обмен всех известных удерживаемых лиц.

4 декабря президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном заявил, что рассчитывает на большой обмен удерживаемыми лицами в Донбассе до конца 2019 года.