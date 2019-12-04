Зеленский надеется на большой обмен пленными до конца года
- © president.gov.ua
«Я хотел бы, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями на Украине. Для меня это очень личный вопрос. Я действительно очень хочу большого обмена», — цитирует его ТАСС.
Президент отметил, что данный вопрос будет обсуждён на саммите «нормандской четвёрки» в Париже 9 декабря.
Ранее он заявил о намерении обсудить на встрече в нормандском формате конкретные сроки обмена пленными.
В октябре Зеленский подтвердил готовность к диалогу с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу передачи украинцев.
Позднее глава МИД Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что будущий саммит «нормандской четвёрки» должен стать катализатором крупного обмена удерживаемыми лицами.