Зеленский надеется на большой обмен пленными до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном заявил, что рассчитывает на большой обмен удерживаемыми лицами в Донбассе до конца 2019 года.

«Я хотел бы, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями на Украине. Для меня это очень личный вопрос. Я действительно очень хочу большого обмена», — цитирует его ТАСС.

Президент отметил, что данный вопрос будет обсуждён на саммите «нормандской четвёрки» в Париже 9 декабря.

Ранее он заявил о намерении обсудить на встрече в нормандском формате конкретные сроки обмена пленными.

В октябре Зеленский подтвердил готовность к диалогу с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу передачи украинцев.

Позднее глава МИД Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что будущий саммит «нормандской четвёрки» должен стать катализатором крупного обмена удерживаемыми лицами.