В Кремле считают неуместными сообщения о решениях саммита в Париже
- РИА Новости
«Любые разговоры сейчас относительно того, что сделают главы государств в Париже в следующий понедельник, нам кажутся преждевременными и неуместными», — сказал он журналистам. Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, проделана определённая подготовительная работа, остаётся «дождаться, когда «нормандская четвёрка» соберется в Париже, и только потом будет ясно, к какому решению они придут».
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в начале сентября советники лидеров четырёх стран нормандского формата утвердили проект коммюнике, которое будет обнародовано после нормандского саммита в Париже.