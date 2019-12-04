В Кремле считают неуместными сообщения о решениях саммита в Париже

Говорить о каких-либо возможных решениях предстоящего в Париже 9 декабря саммита «нормандской четверки» неуместно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Любые разговоры сейчас относительно того, что сделают главы государств в Париже в следующий понедельник, нам кажутся преждевременными и неуместными», — сказал он журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, проделана определённая подготовительная работа, остаётся «дождаться, когда «нормандская четвёрка» соберется в Париже, и только потом будет ясно, к какому решению они придут».

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в начале сентября советники лидеров четырёх стран нормандского формата утвердили проект коммюнике, которое будет обнародовано после нормандского саммита в Париже.