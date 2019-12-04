В Киеве рассказали о проекте коммюнике для нормандского саммита

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в начале сентября советники лидеров четырёх стран нормандского формата утвердили проект коммюнике, которое будет обнародовано после нормандского саммита в Париже.

«Ещё 2 сентября советники лидеров 4 стран утвердили заключительные положения коммюнике, которое будет обнародовано по завершении саммита», — приводит его слова «Европейская правда».

По его словам, проект коммюнике является «не совсем амбициозным» и «очень осторожным».

Также украинский министр заявил, что согласно проекту, лидеры стран нормандского формата «отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения».

«Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею всех на всех. Далее, лидеры требуют определить следующие участки для разминирования, и так дальше», — рассказал он о содержании предполагаемой резолюции.

Также он подчеркнул, что в проекте не идёт речь об изменении очерёдности или содержания Минских соглашений.

Ранее в Раде сообщили о проработке президентом Украины Владимиром Зеленским «сотни сценариев» нормандского саммита.