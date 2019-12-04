В Киеве рассказали о проекте коммюнике для нормандского саммита
«Ещё 2 сентября советники лидеров 4 стран утвердили заключительные положения коммюнике, которое будет обнародовано по завершении саммита», — приводит его слова «Европейская правда».
По его словам, проект коммюнике является «не совсем амбициозным» и «очень осторожным».
Также украинский министр заявил, что согласно проекту, лидеры стран нормандского формата «отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения».
«Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею всех на всех. Далее, лидеры требуют определить следующие участки для разминирования, и так дальше», — рассказал он о содержании предполагаемой резолюции.
Также он подчеркнул, что в проекте не идёт речь об изменении очерёдности или содержания Минских соглашений.
Ранее в Раде сообщили о проработке президентом Украины Владимиром Зеленским «сотни сценариев» нормандского саммита.