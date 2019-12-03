В Раде сообщили о проработке Зеленским сценариев нормандского саммита

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Украинский президент Владимир Зеленский вместе с экспертами прорабатывает «сотни сценариев» нормандского саммита в Париже, заявил глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
В Раде сообщили о проработке Зеленским сценариев нормандского саммита
  • РИА Новости

«Я точно не волнуюсь за сдачу интересов Украины, потому что я вижу, как президент много работает над этим вопросом, как он готовится, как он прорабатывает сотни сценариев этих переговоров, как он консультируется со многими учёными, дипломатами, военными», — заявил Арахамия в эфире телеканала «Наш».

Он выразил уверенность, что интересы Украины на нормандском саммите будут защищены, а также рассказал о подготовке Зеленского к личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«Он готовится к этому, он будет к этому готовиться всю неделю, и я думаю, он очень сильно подготовлен», — заключил лидер фракции партии «Слуга народа».

Ранее Зеленский созвал Совет национальной безопасности и обороны в рамках подготовки к саммиту «нормандской четвёрки».

Украинский лидер также сравнил отсутствие диалога с Путиным с «бегом на месте».

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