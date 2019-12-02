Зеленский объяснил важность диалога с Путиным

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о важности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, отметив, что отсутствие диалога является «бегом на месте».
Зеленский объяснил важность диалога с Путиным
  • globallookpress.com
  • © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

Об этом он сказал в своём видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

«Говорят: «А что там ещё за диалог может быть у Зеленского с Путиным?» Вы знаете, без этого диалога можно, но это как, извините за такое сравнение, бег на беговой дорожке. То есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но остаёшься на месте», — заявил он.

По словам Зеленского, он не хочет «оставаться на месте» в этом вопросе. Он выразил желание, чтобы конфликт в Донбассе завершился.

Также украинский президент заявил, что в ходе саммита в нормандском формате, запланированного 9 декабря в Париже, он надеется начать диалог по ситуации в Донбассе.

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