Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандскому саммиту

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Президент Украины Владимир Зеленский созвал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для подготовки к саммиту в нормандском формате.
Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандскому саммиту
  • ©president.gov.ua

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на украинского министра внутренних дел Арсена Авакова.

«Президент собирает Совет национальной безопасности и обороны, готовимся к встрече в нормандском формате», — сказал он.

Вместе с этим он заявил о подготовке встречи с временным поверенным в делах США на Украине Уильямом Тейлором.

«У нас сегодня будет встреча с послом Тейлором», — отметил Аваков.

Ранее Зеленский заявил о готовности к любым переговорам в рамках нормандского формата.

27 ноября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что считает возможным проведение отдельной встречи российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.

Саммит в нормандском формате должен пройти 9 декабря в Елисейском дворце. В нём, помимо Путина и Зеленского, примут участие президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

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