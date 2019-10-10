Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным по обмену
- ©president.gov.ua
«Есть ещё один (формат. — RT), который сработал. Прямые переговоры мои с президентом Российской Федерации по поводу возвращения наших людей и обмена, я готов на прямые такие переговоры. Я увидел, что был результат, я готов», — сказал глава государства, общаясь с журналистами.
Трансляцию мероприятия ведут украинские телеканалы.
Ранее Зеленский заявил, что его встреча с Путиным не планируется, поскольку «все против».
В начале сентября Путин и Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых позитивно оценили обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой по формуле «35 на 35».
Подробнее — в материале RT.