Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным по обмену

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов продолжить прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по вопросу передачи украинцев из России.

«Есть ещё один (формат. — RT), который сработал. Прямые переговоры мои с президентом Российской Федерации по поводу возвращения наших людей и обмена, я готов на прямые такие переговоры. Я увидел, что был результат, я готов», — сказал глава государства, общаясь с журналистами.

Трансляцию мероприятия ведут украинские телеканалы.

Ранее Зеленский заявил, что его встреча с Путиным не планируется, поскольку «все против».

В начале сентября Путин и Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых позитивно оценили обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой по формуле «35 на 35».

Подробнее — в материале RT.