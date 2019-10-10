Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным по обмену

Короткая ссылка
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов продолжить прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по вопросу передачи украинцев из России.
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным по обмену
  • ©president.gov.ua

«Есть ещё один (формат. — RT), который сработал. Прямые переговоры мои с президентом Российской Федерации по поводу возвращения наших людей и обмена, я готов на прямые такие переговоры. Я увидел, что был результат, я готов», — сказал глава государства, общаясь с журналистами.

Трансляцию мероприятия ведут украинские телеканалы.

Ранее Зеленский заявил, что его встреча с Путиным не планируется, поскольку «все против».

В начале сентября Путин и Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых позитивно оценили обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой по формуле «35 на 35».

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить