Зеленский оценил возможность встречи с Путиным
- © Global Look Press / РИА Новости
Во время общения с журналистами он отметил, что встречаться для урегулирования ситуации в Донбассе возможно в двух форматах.
«Нормандский формат и прямая встреча моя с президентом России. Об этой встрече прямой никто не говорит, потому что все против. Я не знаю (возможна ли прямая встреча. — RT). Я не могу сейчас сказать. Я знаю одно: что эта встреча должна быть, если мы хотим завершить войну», — сказал он.
Трансляцию ведёт телеканал «112 Украина».
Ранее Путин заявил, что если у Зеленского хватит политического мужества и силы завершить конфликт на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.
Как отмечал президент России, Зеленскому досталось «тяжёлое наследие».
В августе в МИД Украины отмечали, что прямые переговоры с Путиным являются новым подходом Зеленского.