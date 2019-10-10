Зеленский оценил возможность встречи с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».

Во время общения с журналистами он отметил, что встречаться для урегулирования ситуации в Донбассе возможно в двух форматах.

«Нормандский формат и прямая встреча моя с президентом России. Об этой встрече прямой никто не говорит, потому что все против. Я не знаю (возможна ли прямая встреча. — RT). Я не могу сейчас сказать. Я знаю одно: что эта встреча должна быть, если мы хотим завершить войну», — сказал он.

Трансляцию ведёт телеканал «112 Украина».

Ранее Путин заявил, что если у Зеленского хватит политического мужества и силы завершить конфликт на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.

Как отмечал президент России, Зеленскому досталось «тяжёлое наследие».

В августе в МИД Украины отмечали, что прямые переговоры с Путиным являются новым подходом Зеленского.