На Украине назвали стилем Зеленского прямые переговоры с Путиным
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«Мне кажется, что это стиль нового президента. Он считает, что в этом есть смысл. Он берёт на себя риск», — сказала она в интервью агентству Интерфакс-Украина.
Зеркаль не исключила, что новый подход может дать какую-то реакцию.
«Всегда какие-то неожиданные движения несут как риск, так и возможность. Здесь уже вопрос в том, как ты взвешиваешь этот риск, насколько он оправдан или нет», — добавила она.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал данные о возможности встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.
По его словам, здесь больше вопросов, чем ответов.