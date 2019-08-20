В Кремле высказались по поводу возможности встречи Путина и Зеленского

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал данные о возможности встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.
В Кремле высказались по поводу возможности встречи Путина и Зеленского
  • © Global Look Press / РИА Новости

«Здесь больше вопросов, чем ответов. Пока никаких намёток нет по возможной встрече с президентом Зеленским», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности встречи лидеров.

Песков также добавил, что в настоящий момент нет никаких данных о возможных сроках проведения встречи в нормандском формате.

«Работа ведётся, как только будет что-то согласовано, мы вас проинформируем», — заключил он.

7 августа состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским.

Путин во время беседы подчеркнул, что для деэскалации конфликта в Донбассе надо исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населённых пунктов региона, что в итоге приводит к гибели мирного населения.

Позднее Путин заявил об осторожном оптимизме от переговоров с Зеленским.

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